Nvidia GeForce NOW : Assassin's Creed et Far Cry débarquent, mais des éditeurs majeurs quittent le navire

Depuis son lancement en février dernier, le service de jeu en Cloud Gaming de Nvidia ne cesse d'évoluer, plus ou moins malgré le constructeur. Certains ont décidé de faire marche arrière.

À voir aussi : Nvidia GeForce NOW : On a testé le service de Cloud Gaming, ses atouts et ses faiblesses

Après Bethesda, Activision Blizzard et 2K Games, une nouvelle vague de départs affecte le catalogue du GeForce NOW.

Dans un communiqué paru ce lundi 20 avril, le grand patron du projet, Phil Eisler, a annoncé qu'alors que la fin de la période d'essai était en train de se préparer pour juin, les jeux du Xbox Game Studios, de Warner Bros. Interactive Entertainment, de Codemasters et de Klei allaient être retirés à partir de ce vendredi 24 avril 2020.

La nouvelle ne semble pas entamer l'optimisme de Nvidia, qui confirme que des millions de joueurs ont déjà répondu à l'appel, que d'autres partenaires comme Epic Games ou Bandai Namco continuent de soutenir le GeForce NOW, et que 30 des 40 jeux les plus joués sur Steam peuvent être streamés avec son offre, qui accueille de nouveaux titres chaque semaine pour tenter d'arriver au cap des 1500 jeux rapidement.

Comme on le savait déjà, Ubisoft compte parmi les bons copains. Et un gros coup d'accélérateur a été mis sur deux licences de l'éditeur français : Assassin's Creed et Far Cry.

Tous les titres ci-dessous sont désormais disponibles sur GeForce NOW :

On rappelle que l'offre GeForce NOW, qui permet de s'amuser sur n'importe quel appareil connecté, minimum 10 Mb/s, se divise actuellement en deux catégories :