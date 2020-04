Trials of Mana : Une publicité et un patch Day One pour le lancement

À peine avez-vous eu le temps de vous remettre de votre voyage à travers Midgar qu'un autre remake d'un action-RPG nippon tout droit sorti des années 1990 s'apprête à venir grignoter votre temps libre. Cela tombe plutôt bien, ce dernier s'avère de plus en plus disponible, par les temps qui courent.

À voir aussi : Trials of Mana : Un remake de qualité ? Nos impressions complètes

Quelques petites semaines après Final Fantasy VII Remake, c'est le remake de Seiken Densetsu 3 rebaptisé à cette occasion Trials of Mana qui va tenter de faire souffler le juteux vent de la nostalgie sur le coeur des joueurs.

L'action-RPG sorti à l'origine sur Super Famicom en 1995 s'apprête donc à faire son retour vingt-ans plus tard, et nous rappelle dans une brève publicité japonaise les fondamentaux que l'on peut espérer retrouver derrière ce ravalement de façade, à savoir un trio à librement former parmi six protagonistes aux destins croisés, un univers féerique, et des boss gigantesques.

Mais alors même que le jeu n'est pas encore disponible, Square Enix est venu préciser le contenu du patch Day One de Trials of Mana. La version 1.0.1 mise à jour vous permettra ainsi de choisir parmi trois façons différentes de gérer la course :

Normale : La course s'arrête lorsque vous arrêtez d'avancer, ou parce qu'un combat commence.

: La course s'arrête lorsque vous arrêtez d'avancer, ou parce qu'un combat commence. Continue : La course ne s'arrête qu'en appuyant à nouveau sur le stick directionnel gauche.

: La course ne s'arrête qu'en appuyant à nouveau sur le stick directionnel gauche. Automatique : La course commence après avoir été en mouvement durant une seconde.

Cala n'a l'air de rien dit comme ça, mais vu la distance que l'épisode original nous obligeait à couvrir, cette option nous fera peut-être gagner un temps précieux.

Trials of Mana viendra nous conter une nouvelle fois la légende de l'épée sacrée à partir du 24 avril prochain sur PC, PlayStation 4 et Switch.