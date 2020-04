Nintendo Switch : Hatsune Miku Project DIVA Mega Mix, une date européenne et une démo

Depuis février dernier, le public japonais se dandine et tapote en rythme sur Switch en écoutant les chansons interprétées par la Vocaloïd la plus célèbre de la planète. Les joueurs occidentaux vont bientôt, eux aussi, être servis.

En fait, ils le sont déjà, d'une certaine manière. Sega vient en effet de mettre sur l'eShop une démo de Hatsune Miku : Project DIVA Mega Mix. Celle-ci permet de se lancer sur deux nouveaux morceaux, Arifureta Sekai Seifuku et Romeo and Cinderella, dans les modes Arcade et le Mix Mode, qui emploie les capteurs de mouvements des Joy-Cons. Il est même possible de personnaliser la skin de son avatar.

Tout ça constitue en fait un avant-goût de ce à quoi vous aurez droit d'ici un peu moins d'un mois. Hatsune Miku : Project DIVA Mega Mix sortira en effet sur Nintendo Switch le 15 mai prochain. On rappelle qu'il permettra de tester son sens du rythme sur 101 chansons en tout. Proposé à 39,99 euros dans son édition Standard, le jeu de Sega profitera aussi d'une version dite "Mega Pack", à 59,99 euros, comprenant six packs de six chansons en DLC - qui seront vendus de façon séparée à 6,99 euros individuellement et 29,99 euros pour la totale.

Enfin, les précommandes récompenseront les plus fans avec le "Theme Song DLC Pack", disponible le 12 juin gratuitement pour tous. Il contiendra ces quatre ritournelles :

The secret garden (Kosaki Satoru)

Look This Way, Baby (ryo)

Sekiranun Graffiti (ryo)

Yumeyume (DECO*27)

Alors, vous avez déjà sorti les glow-sticks ?