Fortnite : Travis Scott fera un concert en live ce week-end, des récompenses prévues

Un nouvel événement live dans Fortnite aura lieu ce week-end, successivement dans tous les serveurs du jeu. En Europe, le concert de Travis Scott aura lieu les 24 et 25 avril.

À voir aussi : Fortnite : Le chapitre 2 de la Saison 2 prolongée pour plusieurs semaines

Le rappeur américain Travis Scott dévoilera son nouveau morceau en exclusivité dans Fortnite, avec un nouvel événement live pour les joueurs. Pour ne laisser aucune communauté de côté, l'événement aura lieu successivement en Amérique du Nord et Latine ainsi qu'en Europe et Moyen-Orient deux fois (les 24 et 25 avril), et une fois en Asie et Océanie.

Ce dernier a déjà participé à un événement du genre sur Fortnite en mars 2018, où il avait rejoint le jeu avec Drake et d'autres célébrités sur le stream de Ninja, qui avait alors battu des records.

Les joueurs pourront se rendre à l'événement "Astronomical" 30 minutes avant son lancement. Pour fêter cette mini-tournée, des événements avec des cosmétiques exclusifs sur le même thème l'accompagnent dès aujourd'hui et tout au long de la semaine, comme un skin et des emotes.

En outre, les joueurs assistant à l'événement obtiendront le planeur Cyclone Astroworld et deux écrans de chargement psychédéliques.

Voici la répartition, et précision importante : les portes ouvrent 30 minutes avant le spectacle.