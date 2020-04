Des joueurs Nintendo Switch victimes de piratages de comptes, comment se protéger ?

Ce week-end, de nombreux utilisateurs de la dernière console de Nintendo ont remarqué et signalé des activités suspicieuses et des dépenses dont ils ne sont guère responsables. Un problème qui semble avoir pris une certaine ampleur.

Si vous avez associé un compte PayPal à votre compte Nintendo, il se pourrait que vous sentiez l'envie de couper le cordon rapidement. L'alerte a été donnée par des joueurs ces dernières jours : des vols de compte ont eu lieu.

Par exemple, Pixelpar, qui tient le site de fans LootPots, s'est fait visiter son compte plusieurs fois durant le week-end et a reçu 47 e-mails pour lui signaler.

I suspect Nintendo may have had a major security breach. My account was accessed numerous times overnight.



My password is a unique string and my PC is definitely clean (not that I ever login via it).



Lots of similar reports on Reddit/twitter.



Unlink PayPal & enable 2FA folks!