Animal Crossing New Horizons : Le contenu des futures mises à jour en fuite ?

Après la Fête des Oeufs, qui n'a pas plus à tout le monde, que nous réserve Animal Crossing : New Horizons en termes de mises à jour et d'événements ? Voilà ce qu'un dataminer semble avoir déniché dans les fichiers du jeu.

Les plus renseignés le savent déjà depuis le Nintendo Direct Mini de mars 2020, ce mercredi 22 avril, Animal Crossing : New Horizons va s'accorder, via une mise à jour, avec le Jour de la Terre, une célébration annuelle réelle chère à toutes les personnes soucieuses de la protection de l'environnement.

On ignore encore ce qui nous attend pour cette journée et au-delà... Sauf qu'un certain Ninji, qui avait trouvé dans les données du jeu la méthode qui risque d'être employée pour agrandir la boutique Nook et de Méli et Mélo, a vraisemblablement mis la main sur de nouvelles informations croustillantes. Très croutstillantes.

Selon lui :

Le musée devrait pouvoir accueillir deux améliorations. Une section dédiée à l'art est attendue, tout comme deux bâtiments annexes, une boutique et un café, avec une division réservée aux gyroides, dont l'habituel tenancier est collectionneur.

Les oeuvres d'art et leurs contrefaçons devraient également revenir.

Redd (ou Rounard en français) pourrait accoster au nord de l'île sur une plage secrète. Il pourrait être possible de lui donner des objets.

Les buissons et arbustes pourraient être réintroduits : azalée, hibiscus, houx, hortensia, camélia, osmathus... Et vous pourriez bien faire pousser des légumes : tomates, blé, canne à sucre, pomme de terre, carotte et potiron... Ce qui irait avec des interfaces d'achat inutilisées et qui pourraient aller avec les Nook Miles.

La nourriture venant de la mer, via la plongée, proposerait 33 variétés, dont les algues.

Pour savoir si tout ceci sera effectivement déterré et employé comme on le pense, il faudra patienter et vérifier directement en jeu, c'est certain, oui, oui.

