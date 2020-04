League of Legends : Le français Nisqy remporte son premier trophée aux LCS Spring Split Playoffs

Dimanche dernier, Cloud9 a remporté le titre nord-américain de League of Legends en remportant la finale avec le score net de 3-0 contre FlyQuest. Ce trophée était une première notamment pour Nisqy et Zven, l'autre européen de l'équipe.

Peut-être que l'Europe ne compte pas de francophones dans ses grands gagnants, mais en Amérique du Nord, le midlaner belge de Cloud9 Yasin "Nisqy" Dinçer a soulevé le trophée des LCS Spring Split 2020, pour démarrer la saison en beauté.

Après une saison régulière plus que satisfaisante, avec une seule défaite sur plusieurs semaines de match, Cloud9 était plus qu'attendue au sommet des playoffs. L'équipe s'est montrée à la hauteur des attentes et n'a laissé qu'un seul point aux adversaires sur tous les playoffs, remportant aussi la finale avec un 3-0 net, face à des FlyQuest qui avaient pourtant tout donné.

Avec cette victoire plus qu'écrasante, Cloud9 remporte ainsi son premier trophée depuis 2014. Cela a aussi marqué le tout premier trophée régional du belge Nisqy. L'autre européen de l'équipe, Jesper "Zven" Svenningsen, est aussi devenu le premier joueur de League of Legends à cumuler des trophées d'Europe et d'Amérique du Nord lors de sa carrière.

Ce dernier est sur la scène compétitive depuis des années, ayant commencé par le milieu semi-professionnel. Fin 2016, il a ensuite rejoint l'équipe Fnatic Academy et a participé aux EU Challenger Series, l'ancienne ligue en-dessous de la ligue européenne (EU LCS à l'époque).

Son ascension s'est poursuivie chez EnvyUs, où il a participé à la ligue nord-amééricaine (NA LCS) le temps d'un Split. Avant de retourner aux Etats-Unis chez Cloud9 pour la saison de 2019, il a également joué dans la ligue européenne sous les couleurs de Splyce pour la saison 2018.

Maintenant, l'objectif est de remporter un double-titre sur la saison en gagnant le Summer Split, qui commencera au mois de mai !