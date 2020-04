Final Fantasy VII Remake : Le compositeur Kawamori revient sur son rôle de superviseur

Au-delà de la réinterprétation d'une pierre angulaire du J-RPG, sinon du jeu vidéo tout entier, le projet Final Fantasy VII Remake s'attaquait à une des bandes-son les plus intouchables, avec un talent fou dont vous êtes désormais tous témoins. Sauf les sourds, cela va de soi.

Et si vous avez été comme nous très nombreux à saluer le travail du compositeur et arrangeur Masashi Hamauzu qui est parvenu aux côtés de Mitsuto Suzuki et du maître Uematsu en personne à intelligemment sublimer le travail de ce dernier, il ne faudrait pas trop vite oublier dans cette équation aux multiples inconnues le rôle du superviseur Keiji Kawamori, arrangeur de longue date sur la série, et accessoirement bassiste du groupe de reprise The Black Mages, aux côtés d'Uematsu.

Cela tombe plutôt bien, puisque le site du magazine Famitsu vient de publier un entretien dans lequel l'intéressé revient sur la difficile tâche qui l'attendait :

En ce qui concerne le travail d'arrangement, le plus grand défi était de changer la musique de façon harmonieuse et invisible, tout en conservant la mélodie principale.



Une bonne partie de mon travail a consisté à m'adapter au game design très fluide, tout en y connectant les musiques de la plus subtile des façons. Si vous composez des thèmes en pensant à ces transitions, ce n'est pas su difficile de passer de l'une à l'autre, mais si vous vous focalisez trop sur ces changements, alors vous ruinez la mélodie de monsieur Uematsu. Voilà ce qui m'a demandé le plus d'essai et de réflexion.

Le superviseur précise également que le coffret de 7 CD prévu pour le 27 mai 2020 suivra assez logiquement le déroulement de l'aventure, même si l'on se demande comment Square Enix a choisi d'organiser les nombreuses versions d'un même thème. Il explique également que l'ajout du juke-box n'est pas à mettre à son crédit, mais à celui du co-réalisateur Motomu Toriyama :

C'est monsieur Toriyama qui a suggéré l'ajout d'un juke-box : nous en avons longuement discuté, et il est finalement devenu la sélection que vous connaissez désormais. La plupart des morceaux ont été arrangés spécialement pour l'occasion, mais certains proviennent de l'album "SQUARE ENIX JAZZ -FINAL FANTASY VII-", et nous espérons que vous l'apprécierez tout autant que la bande originale.

