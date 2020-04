GRIS : Le premier jeu de Nomada Studio devient million seller et remercie les joueurs

Dans une société basée sur la science des chiffres, il existe vraisemblablement certaines cases à cocher qui font de vous un titre respectable et respecté. Pour le petit monde du jeu vidéo, un certain publiciste un peu pétri de certitudes aurait ainsi pu affirmer que si l'on ne rentre pas dans le club des million sellers, on a raté sa vie.

À voir aussi : GRIS arrive sur PlayStation 4 avec quelques sympathiques bonus

Et si l'on pensait un temps ce club réservé aux blockbusters venus du Japon ou des États-Unis, il arrive que certains petites structures européennes parviennent à se hisser fièrement parmi les grands de ce monde. L'exploit est d'autant plus admirable pour les espagnols de Nomada que la barre symbolique du million a justement été franchie par leur tout premier titre : l'envoûtant GRIS.

Pour fêter ce cap tout rond, le studio s'est fendu d'un message de remerciements et d'un dessin inédit pour remercier les joueurs et leur éditeur :

We are thrilled to announce that GRIS has sold more than one million copies... crazy!! 🎉😊 Thanks to our team, families, @devolverdigital and specially to all of you who made this possible ♥️ pic.twitter.com/UOuHkaGt0m