WiLD : Le jeu de Michel Ancel refait surface avec de magnifiques images

Si nous ne pouvons qu'être admiratif du travail de Michel Ancel, nous savons aussi qu'il faut souvent faire preuve d'un peu (beaucoup) de patience lorsque le game designer se lance dans un nouveau projet. Alors forcément, lorsqu'il décide de chasser deux lièvres à la fois, ça peut vitre devenir compliqué.

Hasard du calendrier ou stratégie planifiée de longue date ? Difficile à dire, tout comme il n'est plus si évident de déterminer si WiLD, son jeu de survie prenant place durant le néolithique, ne se voudrait au final pas une vision encore optimiste de notre avenir plus ou moins proche.

Annoncé exclusivement sur PlayStation 4 lors de l'édition 2014 de la Gamescom, WiLD était prévu pour débarquer dès l'année suivante, avant d'entrer dans une ère glaciaire que l'on espère voir bientôt toucher à sa fin. Pour retrouver les dernières informations concernant son développement, il faut remonter à l'été 2017, alors qu'Ancel expliquait que Sony attendait "le bon moment" pour en montrer plus.

Et depuis... plus rien, ou presque, puisque le monégasque avait refait surface pour présenter le très attendu Beyond Good & Evil 2 lors de l'E3 2018. Alors forcément, lorsque de nouvelles images font sans crier gare surface sur la plate-forme Imgur (et dans notre galerie ci-dessous), on prend, et on cogite.

Puisqu'aucun commentaire ne vient accompagner ces cinq nouveaux visuels, rien ne permet donc d'affirmer qu'il s'agisse de tous nouveaux artworks et documents de travail, ou simplement de matériel encore jamais dévoilé jusqu'alors. Toujours est-il que cette poignée d'images nous rappelle que cette aventure préhistorique qui devrait signer notre retour à la nature se fait officiellement toujours attendre sur... PS4.