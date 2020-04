Death Stranding : Une veste officielle extrêmement chère en vente... et déjà épuisée

Quand on aime une oeuvre, on a parfois envie de posséder tout ce qui la concerne. Et du côté de Death Stranding, la foule de produits dérivés s'est enrichie d'un vêtement dont le prix n'a pas empêché la rupture.

À voir aussi : TEST de Death Stranding : Le porteur d'histoires

La marque allemande d'habits et accessoires de mode Acronym a mis en vente sur son site une veste baptisée J1A-GTKP, inspirée par le modèle qui protège Sam Porter Bridges de la pluie dans Death Stranding.

Conçue en collaboration avec le directeur artistique de Kojima Productions, Yoji Shinkawa, elle respecte le design aperçu en jeu, comme vous pouvez le découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous. Et cet objet bénéficiant de la technologie Bridges, et donc à l'épreuve du temps, a un prix : 1900 dollars soit environ 1745 euros. Et sans BB et containers, par-dessus l'marché.

Eh bien, cela n'a pas empêché un écoulement rapide de stocks, qu'on imagine pas très important, mais quand même. La rupture fait mal à votre petit coeur ? Après avoir cousu des masques, vous pouvez toujours essayer ceci. Ça prendra deux minutes, en toile de fond.

Death Stranding est disponible sur PS4 et arrive sur PC le 2 juin prochain.