Devolver Digital Publisher Week-end : Jeux de qualité (GRIS, My Friend Pedro...) jusqu'à -90% sur Steam

Ceci se passe sur la plateforme Steam, et vous permet de bénéficier jusqu'à ce soir de réductions hautement qualitatifs sur des jeux édités par Devolver, qui le sont tout autant. Le moment d'e super profiter, ne croyez-vous point ?

Le Devolver Digital Publisher Weekend vous permet en effet, sur Steam de bénéficier de réductions "incroyablement généreuses" sur l'ensemble de son catalogue, notamment GRIS mais aussi Ape Out, Observation, My Friend Pedro, Enter the Gungeon, The Talos Principle, Shadow Warrior 2, Broforce et la saga Hotline Miami. Absolver et Devolver Bootleg sont également de la partie pendant la durée de la vente.

En bonus, un podcast régulier a également vu le jour et nommé Devolver Digital Forkcast, avec une explication super réaliste :

"Émanant d'un lieu secret et, franchement, nauséabond, The Devolver Digital Forkcast sera disponible tous les jeudis sur forkcast.devolverdigital.com et partout où les personnes qui aiment les podcasts trouvent leurs podcasts. (Spotify, Pocket Casts, Stitcher, Flux RSS)".

Voilà, voilà.