Suivez le Corona Relief Done Quick tout le week-end

En préparation depuis plusieurs semaines, le nouveau marathon de speedrun caritatif des bonnes âmes de Games Done Quick est parti sur la route de la collecte de dons pour les prochains jours. Un événement à suivre ici, of course.

À voir aussi : Covideogames : Un stream quotidien en place au profit de Médecins sans Frontières

Si la Summer Game Done Quick 2020, qui aurait du se tenir fin juin a du glisser vers la seconde moitié du mois d'août, cela n'empêche pas les organisateurs de s'attaquer aux problèmes du moment : le confinement qui peut mener à l'ennui, et le coronavirus qui en est la cause.

Jusqu'à ce lundi 20 avril aux alentours de 5h00 du matin, un paquet de joueurs aux doigts experts vont se succéder à l'écran pour baisser le froc et mettre une fessée bien appuyée à des jeux comme Sonic Mania, Dark Souls, Max Payne 2, Super Meat Boy, Cuphead et j'en passe, que vous pouvez découvrir avec le programme complet sur le site officiel. L'objectif est toujours de pousser les spectateurs à donner, encore donner, toujours donner, pour l'ONG Direct Relief, dont la mission est d'améliorer la santé et la vie des personnes en situation de pauvreté ou d'urgence en leur donnant les soins nécessaires.

En janvier dernier, après une semaine de streaming intense, l'Awesome Games Done Quick avait récolté plus de 3 millions de dollars. Combien vont-ils récupérer en un week-end ? On espère un MAX.