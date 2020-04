Paul Haddad, voix de Leon Kennedy dans Resident Evil 2, est décédé

Si le petit milieu du voice acting de jeux vidéo aura fait la carrière de certains gros bonnets (salut Charles), certains acteurs n'auront parfois que brièvement passé une tête, histoire de. Et pourtant, un seul rôle peut parfois suffire à vous octroyer les faveurs du public. Paul Haddad était assurément de ceux-là.

L'acteur canadien natif de Birmingham est resté dans la mémoire des joueurs après avoir prêté sa voix à Leon S. Kennedy dans la version anglaise de Resident Evil 2, l'original de 1998. De "Get down" à "Goodbye, Ada", Haddad avait ainsi contribué à façonner la personnalité du jeune flic, bien qu'il n'ait jamais rempilé par la suite pour ses autres apparitions.

L'acteur était plus connu des spectateurs de séries animées destinées aux plus jeunes, puisqu'il aura participé au voice acting de Franklin (Mr. Fox), Sauvez Willy (Willy, ça ne s'invente pas), X-Men (Quicksilver) ou encore des personnages secondaires dans The Adventures of Super Mario Bros. 3.

Haddad avait mis sa carrière entre parenthèses pendant une décennie entière, à cause d'un cancer de la gorge forcément peu compatible avec son activité, mais avait fait son retour en 2019, pour un jeu vidéo justement : Daymare : 1998, du studio Invader, qui a rendu public son décès, intervenu le 16 avril dernier :

Paul Haddad, our dear friend and an icon among the RE community, has passed away recently. We've been truly honored to have the chance to meet and work with such a great man and a brilliant professional that He was.



Rest in Peace Paul... You will live forever in our hearts. pic.twitter.com/o6gkMqX7SI