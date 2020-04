HORS-JEU : Plume a regardé Unorthodox, la mini-série Netflix à voir absolument

Nouvelle semaine, nouveau Hors-Jeu. À l'image de ce que nous faisions déjà à l'époque de Joypad, Consoles + & co, nous aimons réserver une petite place aux "geekeries", expos, films, séries... l'occasion de lever un peu la tête du jeu.

Tous les lundis à 18h00, sauf exception comme cela a été le cas ces dernières semaines, la rédaction vous propose une petite capsule hors (enfin, pas toujours) du jeu vidéo. Un moment enregistré durant notre podcast où un voire plusieurs de nos membres partagent un peu plus que de l'amour du pixel.

Avec le confinement et tout ce qui en découle, on passe forcément plus de temps chez soi. Et il faut donc trouver un moyen de ne pas tourner en rond. Les jeux vidéo, oui. Mais aussi, parfois, un programme qui ne nécessite aucune interaction pour simplement se laisser porter par une histoire. Dans le domaine, Plume est assez fort.

L'homme au milliard de séries visionnées par semaine a jeté son dévolu sur un autre feuilleton disponible depuis peu sur Netflix. On y découvre l'histoire, poignante, d'une jeune femme appartenant à la communauté juive ultra-orthodoxe de New York qui décide de tout plaquer, de s'émanciper. Et notre téléspectateur de l'impossible a été pour le moins bouleversé tant par le propos que les interprétations...

Il vous parle de :

Unorthodox (mini-série, Netflix)

Vous êtes intéressés ? Vous avez également regardé ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis mais aussi vos Hors-Jeux dans les commentaires ci-dessous !

À la semaine prochaine !