Evangelion 3.0 + 1.0 : Le dernier long métrage encore retardé à cause du coronavirus

Lors de sa première diffusion au Japon entre 1995 et 1996, la révolutionnaire série de Hideaki Anno nous promettait un futur gentiment dystopique, dans lequel l'humanité lutterai contre des ennemis bibliques et gigantesques. Pas de bol : nous sommes en 2020, et l'ennemi est finalement plus petit que nous ne l'aurions imaginé...

Qui l'eut cru ? 25 ans après sa première diffusion, la série Neon Genesis Evangelion n'est toujours pas parvenue à refermer définitivement sa parenthèse. La série dont certains téléspectateurs étaient parvenus à changer la fin à force d'insistance avait ensuite amorcé une (très) longue mue dès 2006 avec la mise en chantier du premier épisode du projet Rebuild of Evangelion : 1.0 You Are (Not) Alone.

Cette tétralogie semblait ainsi ne plus vouloir se terminer, et pourtant : la Japan Expo 2019 fut l'occasion de découvrir les premières images de l'ultime (?) chapitre de cette relecture : Evangelion: 3.0 + 1.0, dont on ne sait pas encore si le titre est ou non à mettre au crédit d'un certain réalisateur japonais.

Initialement prévu pour sortir le 27 juin 2020 au Japon, le film vient de rejoindre la longue liste des oeuvres culturelles victimes du Covid-19, que l'on aurait bien envie de rapprocher d'Ireul, le onzième ange en forme de virus informatique. Un récent tweet du compte officiel de la série a en effet supprimé la date initiale, non sans préciser que ce quatrième long métrage sortirait "prochainement" :

Les fans de la série ayant été à bonne école, bon nombre d'entre eux ont déjà disséqué l'image dévoilée pour l'occasion, persuadés d'y trouver là un indice sur la véritable date de sortie, ou celle de la fin des temps, c'est au choix.

Quant à PenPen...