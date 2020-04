Coronavirus : Konami fait le point sur les livraisons de PC Engine Mini

Au début du mois de mars dernier, Konami expliquait que la sortie occidentale de la PC Engine Mini allait être retardée à cause de la crise du COVID-19. Si certains européens ont commencé à recevoir leur machine, c'est loin d'être le cas de tout le monde.

Alors que les tests de la PC Engine Mini ont été publiés il y a quelques jours, et que les photos de la version européenne (PC Engine Core Grafx Mini) de la machine commencent à apparaître sur les réseaux sociaux, Konami Europe a jugé utile de faire le point sur les expéditions des consoles en Europe. D'après l'éditeur nippon, les choses ne sont pas encore rentrées dans l'ordre :

En raison de la pandémie de COVID-19, la PC Engine Core Grafx Mini est toujours sujette à des retards de livraison.



Les dernières informations à ce sujet seront communiquées par Amazon sur la page "Suivre Votre Colis" et nous travaillons dur dans le but de vous faire parvenir ces produits le plus vite possible.



Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre patience. Konami n'a donc pas de date précise d'envoi des consoles en Europe à donner. Les personnes qui n'ont pas encore reçu leur console doivent donc continuer de prendre leur mal en patience. En attendant de pouvoir essayer la PC Engine Core Grafx Mini, ils peuvent lire notre test de la machine à cette adresse.