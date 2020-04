FF VII Remake : Le 5e et dernier épisode livre de nouveaux secrets de développement

Officiellement disponible depuis plus d'une semaine pour certains, et bien plus pour quelques petits chanceux, Final Fantasy VII Remake est enfin disponible, cinq ans après son annonce par Square Enix. Et si tout ceux qui l'auraient déjà bouclé se demandent déjà combien d'épisodes il faudra pour voir le bout de l'aventure, la série de documentaires Inside Final Fantasy touche bien à sa fin.

Ce cinquième et ultime épisode s'ouvre sur les réflexions du réalisateur Tetsuya Nomura, qui s'est longtemps demandé à quel point le film d'animation Advent Children, sorti en 2005 et prenant place après les événements de Final Fantasy VII devait ou non servir de modèle pour définir l'identité graphique de ce remake épisodique.

Les responsables de la modélisation et des animations 3D nous expliquent ensuite le soin qui a été apporté pour obtenir un rendu réaliste et crédible, jusque dans le design de l'iconique et singulière coiffure de Cloud Strife. L'attention a été portée jusque dans les moindres détails, en témoignent les petits mouvement involontaires de nos héros, comme Barrett qui ne peut s'empêcher de triturer la jonction entre son bras et sa mitrailleuse. Bien vu.

Après nous avoir dévoilé les coulisses de la motion capture et de la "roue des animations faciales" qui permet d'adapter le visage d'un personnage à la teneur de son discours, Square Enix nous fait du Square Enix en expliquant avoir longuement travaillé sur les animations des transformations en... grenouille.

Enfin, le producteur Yoshinori Kitase explique la pression qu'il a pu ressentir au moment de choisir le design définitif de bon nombre d'ennemis iconiques, qui devaient réussir l'exploit de rester fidèle aux artworks originaux tout en ne donnant pas l'impression de sortir d'une cpasule cryogénique.

Qu'avez-vous pensé de cette série de documentaires Inside Final Fantasy VII ? Quel aspect du jeu vous a-t-il le plus surpris ? Faites-nous part de vos avis saillants dans les commentaires ci-dessous.