Void Bastards : Le FPS rogue-like annonce son arrivée sur PS4 et Switch en vidéo

Si notre belle et fragile planète s'avère d'ordinaire être le coin le plus accueillant de cette partie de l'univers observable, l'époque pandémique à souhait en amènerait presque certains à se demander si le vide de l'espace ne serait pas finalement une meilleure option pour s'en sortir.

À voir aussi : PODCAST 527 : COVID-19, Final Fantasy VII Remake et VALORANT, chacun chez SOI

Bonne nouvelle : tout le monde pourra bientôt aller constater en personne si l'herbe est effectivement plus verte ailleurs, à condition d'échapper aux contrôles de police pour rejoindre l'espace, en constante expansion comme chacun sait.

En effet, l'éditeur Blue Manchu annonce aujourd'hui l'arrivée de Void Bastards sur PlayStation 4 et Switch, après une quasi année d'exclusivité sur PC et Xbox One. Ce FPS spatial aux accents de rogue-like et au look inspiré des comics vous oblige à constamment peser le pour et le contre avant de vous lancer dans l'exploration d'un vaisseau à la dérive, afin de survivre un peu plus longtemps dans cet environnement hostile, où il est acté que personne ne vous entendra crier.

Histoire de récompenser les plus patients des joueurs, le DLC Bang Tydy, sorti en septembre dernier, sera immédiatement disponible, pour 4,99€ supplémentaires. Attention : la promo ne durera que 24 heures terrestre, autant vous dire qu'il faudra vite se décider.

Void Bastards arrivera le 7 mai 2020 sur PS4 et Switch.