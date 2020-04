Crysis Remastered devient officiel en vidéo

C'était une fuite et c'est désormais officiel : Crysis Remastered existe bel et bien et il s'officialise d'ailleurs en vidéo. L'occasion de revoir Nomad et surtout les belles jungles de l'archipel fictif de Lingshan.

Datant de 2007, le jeu est resté une véritable vitrine technique et graphique pendant plusieurs années. À tel point qu'avec les bons mods, il reste toujours plus beau que certaines productions modernes et cela même en 2020.

Pour en remettre une couche et placer son bébé sur le devant de la scène, Crytek propose une version Remaster de son antique titre sur PC, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch. Avec de nouvelles fonctionnalités graphiques et du ray tracing (et peut-être aussi du RTX sur PC si Nvidia donne un coup de main ?).

Crysis Remastered ne propose pour l'heure pas de date de sortie et on se contentera d'un maigre teaser.