Nintendo Switch : Picross S4 s'annonce, une démo disponible

Les occupations ne manquent pas dans cette période de confinement. Mais il en est une, sur Switch, que certains membres de la rédaction affectionnent particulièrement. Et ça tombe bien, dans une semaine, ça reprend !

À voir aussi : Star Wars Epsiode 1 : Racer tient sa date de sortie sur PS4 et Switch

C'est un twist auquel on ne pouvait pas absolument pas s'attendre. Nos sources dans l'industrie nous en parlaient mais n'osaient le confirmer pleinement. Et nous avions peur de vous en parler tant la rumeur paraissait bancale. Et pourtant, c'est vrai. Depuis Picross : Lord of the Nazarick, Jupiter travaillait bien sur un nouveau Picross.

Oui, la nouvelle est difficile à digérer. Mais 100% fiable. Picross S4 sera disponible sur Nintendo Switch via l'eShop, où il sera vendu à un prix impossible à deviner à moins d'avoir ses entrées auprès des développeurs de la firme de Kyoto. Oui, 9,90 euros, on ne l'avait pas vu venir. Même nos informateurs en sont restés bouche bée.

Son contenu ? 300 puzzles Picross et Mega Picross, 150 Clip Picross, 30 Color Picross et même, dans un mode Extra, 2 formats 30x30 avec en bonus pour ceux ayant conservé leurs données des trois épisodes précédents, des 40x30. Invraisemblable.

Et encore plus fou, accrochez-vous : vous allez pouvoir colorier des petites cases pour dévoiler une image pixelisée immédiatement, puisqu'une démo est accessible dès maintenant. Comme quoi, même après des années dans le métier, on peut toujours être surpris.