Crysis Remastered fuite et promet du Ray Tracing sur PS4, Xbox One, PC... et Switch

Cela fait plusieurs jours que les joueurs savent qu'il se trame quelque chose autour de la licence Crysis. Et grâce à une maladresse de la part de Crytek, ils savent désormais ce que le studio prépare.

Crytek s'apprête à annoncer Crysis Remastered. L'information est on ne peut plus officielle puisqu'elle a été découverte, avant son annonce en bonne et due forme, sur le site officiel de Crysis par un twittos répondant au pseudonyme de "RobotBrush."

Un rapide tour sur le site de la série de FPS permet effectivement de découvrir le logo du jeu, une image (qui illustre cette news) ainsi que le descriptif suivant présent dans les meta données du site :

Par les créateurs de Far Cry, Hunt : Showdown et le CRYENGINE, Crysis offre aux fans de jeux de tir à la première personne le gameplay le plus beau, le plus évolué et le plus innovant afin de leur permettre de s'adapter en temps réel pour survivre. Crysis Remastered apporte de nouvelles fonctionnalités graphiques, de nouvelles textures haute qualité, les capacités natives du CRYENGINE ainsi qu'une solution de Ray Tracing convenant à toutes les API, sur PC, PlayStation, Xbox et, pour la toute première fois, sur Nintendo Switch.Reste maintenant à attendre l'annonce officielle du jeu pour découvrir, entre autres informations, sa date de sortie et ses premières images in-game. Pour rappel, le tout premier Crysis est initialement sorti sur PC en 2007.