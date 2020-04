The Catch : Le jeu de pêche de Dovetail dans la musette cet été, sans bar à thym

Comme tant d'autres, cette activité paisible n'est en ce moment possible que par le biais du jeu vidéo. Taquiner le goujon autrement que dans un Animal Crossing : New Horizons un peu trop porté sur les jeux de mots vous intéresse ? Alors attrapez cet appât.

La pêche, c'est un passe-temps merveilleux qui a donné des périphériques de légende au Jeu Vidéo. Les britanniques de Dovetail Games, quand ils n'ont pas la tête dans la cabine d'un conducteur de train virtuel, aiment à s'y intéresser.

Après Euro Fishing ou encore Fishing Sim World, ils préparent une nouvelle expérience de traque armé d'une canne, d'un moulinet et d'un bon coup de poignet. The Catch : Carp & Coarse sera disponible cet été sur PS4, Xbox One et PC. Dans cette nouvelle simulation sportive où il sera question d'attraper vos victimes de la manière la plus réaliste possible, vous aurez le loisir de découvrir 35 espèces de poissons, 125 poissons Boss légendaires dont 11 Monster Boss Fish dont vous pouvez voir quelques représentants dans la vidéo ci-dessus.

Ce sont cinq destinations, où le débit de l'eau ne sera pas forcément le même, qui sont prévues pour s'éclater avec des centaines d'éléments sous licence destinés à votre hobby. Et l'on pourra bien entendu compter sur du multijoueur grâce à des événements mis en place après la sortie. Si avec ça vous ne mordez pas à l'hameçon...