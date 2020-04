The Procession to Calvary : Le jeu à la Monty Python avec des peintures Renaissance

Après Four Last Things, sorti en 2017 si ma mémoire ne me fait pas défaut, Joe Richardson récidive avec un nouveau titre tout aussi loufoque et Monty Pithonesque, du nom de The Procession to Calvary.

Le Londonien a donc tout élaboré lui-même, pour un titre disponible sur Steam, d'une durée approximative de 4 - 5 heures.

On y rencontre donc un personnage totalement improbable, qui n'a qu'une seule envie, trucider tout ce qui bouge, alors que la guerre a enfin cessé dans tout le Royaume. Il évolue comme vous pouvez le voir, dans des tableaux de la Renaissance, dont les personnages parlent et bougent (machinalement) si l'on s'adresse à eux.

Inutile de préciser que les dialogues sont ciselés à la perfection et pour qui aime les Monty Python, les souvenirs d'antan remonteront vite à la surface.

Si vous êtes équipé d'une épée, le "meurtre sera optionnel". Mais tellement tentant, il faut le dire. Quoique...

Bref, The Procession to Calvary est totalement différent de ce que l'ont connaît habituellement dans notre monde vidéoludique, mais il fait du bien !