Remnant From the Ashes : Le DLC Swamps of Corsus se date sur PC

Sorti en août 2019, Remnant : From the Ashes a su se faire une place de choix dans le coeur des ponceurs de Souls-like. Ceux là vont pouvoir reprendre la route très bientôt avec tout un tas de nouveautés.

Remnant : From the Ashes - Swamps of Corsus sera disponible sur PC le 28 avril prochain, plus tard sur PS4 et Xbox One. Ce contenu téléchargeable, proposé sur Steam au prix de 9,99 euros, et en bundle avec le jeu de base pour 44,99 euros, apportera de quoi prolonger la durée de vie.

Gunfire Games et Perfect World garantissent un nouveau mode façon Rogue-like, intelligemment baptisé "Survie" ainsi que de nouveaux upgrades, trois armes et des armures et mods inédits, et quatre donjons supplémentaires où des boss jamais vus vous attendent.

Tout ceci se dévoile un peu à travers la vidéo ci-dessus et les images de notre galerie ci-dessous. Alors enjoy !