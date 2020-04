Pikachu Wireless Earbuds : Razer lance des écouteurs Pokémon avec boitier Pokéball

Après Star Wars c'est au tour de Pokémon d'avoir droit à des produits Razer. En effet, le constructeur décline son modèle Hammerhead True Wireles en un produit super mignon, pour les fans.

Si vous êtes fan de Pokémon et que vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil, sachez que Razer va proposer une déclinaison... Pikachu. C'est-à-dire qu'on y trouve une peinture jaune sur l'ensemble et un petit logo Pikachu gravé en jaune et noir sur les touchpads de chaque écouteur.

Ces Pikachu Wireless Earbuds intègrent chacun des drivers de 13 mm et permettent une écoute de trois heures (ce qui est relativement peu pour ne rien vous cacher). Ils proposent une réduction de bruit passive pour ne pas subir les sons "parasites" de votre environnement.

Le gros plus c'est évidemment le boîtier de transport et recharge en forme de Pokéball certifié IPX4 avec une petite dragonne pour pouvoir l'attacher facilement. Bref le style à l'état pur. Actuellement uniquement disponible en Chine pour 100 euros, ils arriveront (on l'espère) plus tard en Europe.