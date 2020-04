Final Fantasy VII : La flûte et le piano d'OWARU s'attaquent au Battle Theme en vidéo

Voilà quelques jours maintenant que Final Fantasy VII Remake est officiellement disponible sur PS4. La modernisation (partielle, pour le moment) du RPG qui a tout changé a séduit la rédaction. Et sa bande-son n'y est pas pour rien...

À voir aussi : TEST de Final Fantasy VII Remake : Ceux qui l'aiment prendront le train

Eh oui, redécouvrir les compositions de Nobuo Uematsu sous un nouveau jour, ça nous a littéralement chamboulé. Remarquez, cela faisait un moment que le très épique thème des combats de Final Fantasy VII Remake version boostée tournait en boucle par chez nous.

Et c'est de cette mélodie pleine de bravoure dont il est question aujourd'hui. Mais avec d'autres instruments et une certaine délicatesse ajoutée à la fougue originelle.

Le duo OWARU, composé du pianiste Arnaud Forestier et du joueur de flûte traversière Arnaud Duterte, revisite depuis plusieurs années les thèmes chers aux férus d'anime et de jeux vidéos nippons, dont ils font partie. Leur premier clip officiel, réalisé par Matthieu Lachat, est justement consacré à Final Fantasy VII et ce Let the Battles Begin! qui ne sort pas de ma tête. Vous pouvez le découvrir tout en haut de cet article, le mariage des deux instruments est réussi et sympathique. Et on en veut d'autres, tiens.

Final Fantasy VII Remake est disponible sur PS4.