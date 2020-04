League of Legends : Les skins de FunPlus Phoenix se dévoilent, d'autres ajoutés demain

Le PBE accueillera bientôt les skins des champions du monde de 2019 sur League of Legends, un certain FunPlus Phoenix. Le même jour, de nouveaux skins qui rejoindront le jeu demain ont été dévoilés, les skins de l'Assemblée.

C'est une tradition entretenue depuis des années : l'équipe qui remporte le Championnat du Monde de League of Legends a l'opportunité d'obtenir ses skins l'année suivante, sur un champion de leur choix qui a marqué la saison précédente.

Cette année, c'est donc l'équipe chinoise FunPlus Phoenix qui a obtenu cinq skins. Une toute première preview des skins a été dévoilée, dont leur splash art et leur apparence en jeu, avant d'arriver sur le serveur de test.

Voici la liste des skins :

Take a first look at FPX Lee Sin, Vayne, Thresh, Malphite and Gangplank, coming soon to PBE! pic.twitter.com/MjRxg1geHu