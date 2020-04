Valve : Le brevet d'un nouveau Steam Controller apparaît

Le Steam controller n'était pas forcément un grand succès et les derniers exemplaires ont même été bradés l'année dernière à 5 euros. Pour autant un nouveau brevet vient de faire surface.

À voir aussi : In the Valley of Gods : Un designer de Valve explique sa version des faits

Tyler McVicker qui est toujours bien informé quand il s'agit de Valve (créateur d'ailleurs du Valve News Network) vient de publier un message sur son compte Twitter à propos d'un nouveau brevet de Steam Controller.

A new patent has been published from Valve of a Steam Controller with swap-able components. pic.twitter.com/8X5IiKIHvm - Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) April 11, 2020

Un nouveau brevet a été publié par Valve avec des éléments interchangeables.



Le brevet date du 26/03/2020. La manette aurait ainsi une possibilité de modularité avec des boutons interchangeables, un peu comme la manette Xbox Elite de chez Microsoft.

Essayer de vendre une manette à une communauté essentiellement au clavier/souris tout en sachant la large diffusion de la manette Xbox sur la dite plateforme, il faut vraiment en vouloir.

On souhaite bien du courage à Valve néanmoins.