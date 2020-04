PlayStation annonce Play At Home : 2 jeux PS4 gratuits et un fonds d'aide pour les indés

Les temps sont durs. Pour certains plus que d'autres. PlayStation pense à la fois à sa communauté de joueurs et à ceux qui leurs fournissent de quoi se divertir.

À voir aussi : SONDAGE. Que pensez-vous de la DualSense, la manette de la PS5 ?

Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, a annoncé ce mardi 14 avril 2020 une nouvelle initiative baptisée Play At Home.

Play At Home se divise en deux éléments. D'abord, proposer des jeux gratuits pour continuer à divertir la communauté PlayStation confinée. Ensuite, établir un fonds d'aide pour venir au secours des studios indépendants plus modestes qui pourraient rencontrer des difficultés financières dans l'élaboration d'expériences destinées aux joueurs.

Pour la partie qui concerne les joueurs, sachez que ce sont Uncharted : The Nathan Drake Collection - une compilation de trois titres, donc - et Journey qui seront proposés gratuitement à tous les joueurs connectés au PlayStation Store à partir de ce jeudi 16 avril jusqu'au 6 mai prochain. Enfin, sauf en Chine et en Allemagne où ce sera un peu la fête à la saucisse puisque les aventures de Nathan Drake laisseront place à Knack 2. Hum. Bref. Quoi qu'il en soit, une fois récupérés, ils vous appartiendront pour la vie.

On rappelle que les abonnés PlayStation Plus peuvent durant ce mois d'avril télécharger sans frais Uncharted 4 : A Thief's End et DiRT Rally 2.0.

Concernant le soutien financier, ce sont 10 millions de dollars en tout qui vont être posés sur la table par Sony. Les modalités pour que les créateurs puissent bénéficier de cette aide bienvenue alors que le COVID-19 sévit plus que jamais partout dans le monde seront données ultérieurement.

[Source]