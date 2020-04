Zelda Ocarina of Time : Le remake sous Unreal Engine a bien avancé et le fait savoir en vidéo

L'italien Giuseppe "CryZENx" Macula avait lancé le projet il y a plusieurs années, et n'a jusqu'ici jamais été inquiété. "Jusqu'ici tout va bien", donc, puisqu'il continue de vivre ses rêves et nous laisse en profiter.

Ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle. Et peut-être pas la dernière non plus tant le projet nous fascine depuis ses balbutiements. CryZENx, qui a aussi donné vie à Super Mario Galaxy ou encore Pokémon Soleil et Lune sous Unreal Engine 4, n'a pas abandonné l'idée de recréer le début de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sous ses conditions.

Le développement a pris un petit coup de boost que le développeur n'a pas manqué de partager avec la vidéo ci-dessus. La dernière mise à jour implémente pas mal de corrections ainsi qu'une nouvelle zone à explorer.

Si vous voulez savoir ce que pourrait donner une refonte de qualité du jeu culte de la Nintendo 64, pas besoin d'aller plus loin. Sachez que vous pouvez parfaitement en profiter sur votre PC, en vous rendant sur le channel Discord de CryZENx, dans la section téléchargement et en espérant que les 2,9 GB du fichier passeront vite. N'est-ce pas merveilleux ?