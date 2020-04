XCOM Chimera Squad : Un spin-off surprise s'annonce et se date en vidéos

L'appétit des fans de stratégie pour du tour par tour façon XCOM n'est jamais comblé. D'où la multiplication des jeux s'inspirant de la série de Firaxis. Mais rien ne vaut la saveur du produit original, que l'on va pouvoir goûter à nouveau très prochainement.

À voir aussi : Gears Tactics déploie sa bande-annonce de lancement

Alors on va vous rassurer immédiatement. XCOM : Chimera Squad, qui vient d'être annoncé par surprise par 2K Games, est un spin-off. Mais il ne s'agit pas d'un TPS comme a pu l'être The Bureau : XCOM Declassified. Comme vous pouvez le découvrir avec le trailer d'annonce et la vidéo de gameplay ci-dessus, on reste dans le genre tactical qui a fait le succès de XCOM.

Proposé en stand alone, il prendra place cinq ans après les événements de XCOM 2 et vous verra mener l'escouade Chimère, groupe de soldats composé d'humains et d'extra-terrestres luttant pour faire régner l'ordre dans la Cité 31. Comme vous pouvez vous en douter, chaque personnage de l'équipe aura ses compétences uniques dont il faudra user avec habileté durant les séquences d'infiltration et les escarmouches proposées.

Les plus affamés seront contents d'apprendre que XCOM : Chimera Squad sera disponible le 24 avril prochain sur Steam. Et les plus radins, heureux de savoir que jusqu'au 1er mai, il est proposé au prix de 9,99 euros, au lieu de 19,99 euros. Dingue. De notre côté, on laissera Camille juger de sa qualité.