TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 14 de 2020 : Animal, Survival et Royal

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la quatorzième semaine de cette année 2020 définitivement spéciale.

Ce n'est pas parce que l'on reste que chez soi - et qu'on y est bien et qu'il faut respecter ce confinement - que les ventes de jeux en version boîte s'arrêtent chez nous. Il y a probablement un ralentissement, mais on peut toujours se débrouiller. Et remercier très fort son livreur.

Deux des dernières grosses sorties sont parvenues à se hisser dans les charts des meilleures ventes françaises physiques. De quoi faire peur à la simulation d'évasion considérée comme ultime par bien des confinés ? Non. Mais néanmoins, si j'étais Tom Nook, je me méfierais de Jill Valentine et des Phantom Thieves, après ce qu'ils ont fait à Mario, pas loin de la sortie de route...

Classement des ventes en France en 2020 (semaine 14) :

Rendez-vous, normalement, la semaine prochaine, pour le classement de la quinzième semaine de l'année 2020.