Resident Evil 3 : Envie de jouer en vue FPS ? Il y a un mod pour ça

Nos amis pécéistes, en plus de frimer avec leurs bécanes capables de faire tourner des jeux dans des conditions optimales, ont un autre avantage. Des fans s'intéressent régulièrement à modifier certains jeux pour des résultats parfois fort sympathiques. Resident Evil 3 y a eu droit.

Alors, non, pour cette fois, ce ne sera pas Nemesis en slip qui déboule au son de X Gon' Give It To Ya de DMX dont il sera question. Nous allons rester sage et évoquer une altération de Resident Evil 3 que certains joueurs n'auraient pas refusé de base, d'autant que quelques séquences en début de partie l'autorisent.

Un certain Praydog a très rapidement après la sortie du survival horror de Capcom mis en ligne un mod pour vivre toute l'aventure de Jill Valentine à la première personne - et en pouvant aussi employer une caméra libre et une lampe-torche manuelle.

Vous pouvez le télécharger les fichiers à installer sur Github. Vous l'aurez remarqué, il s'agit en réalité du RE2-Mod-Framework qui avait été employé pour Resident Evil 2 et qui a été rendu compatible. Reste que le résultat, visible dans l'extrait de gameplay ci-dessus, s'avère convaincant. En fait, on se demande vraiment pourquoi l'éditeur n'y a pas pensé d'entrée. Et pourquoi pas de VR non plus ? Et pourquoi pas Julia Voth ? Trop de questions, trop de pression.

Resident Evil 3 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.