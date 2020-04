Tour de France 2020 montre du gameplay et pour la première fois arrive sur PC

Le Tour de France 2020, comme le reste des compétitions sportives mondiales, ont été annulées ou reportées suite à la pandémie de ce que vous savez. De fait, un bon nombre d'épreuves se déroulent en mode virtuel, ce qui n'est pas pour nous déplaire, nous autres gamers de souche.

Et c'est aussi évidemment le cas de Tour de France 2020, le jeu vidéo officiel "arcade" de la Grande Boucle, qui sortira sur PS4 et Xbox One le 4 juin prochain, et pour la première fois, sur PC un "peu plus tard".

Vous serez alors capables, entre autres, de vous lancer ici en mode Pro Leader où il faudra créer ses coureurs, choisir leur domaine de prédilection, améliorer leurs résultats de saison en saison pour finalement dominer le classement Pro Cycling individuel.

Tour de France 2020 sortira sur PC aux côtés de la référence des jeux de management de cyclisme, Pro Cycling Manager 2020, disponible le 4 juin.

Voici les améliorations apportées à Tour de France 2020, selon Cyanide son développeur habituel :

L'ajout de « la Doyenne » Liège-Bastogne-Liège et ses 266 km de parcours accidentés.

Une interface repensée pour une meilleure anticipation du parcours et de la progression des concurrents.

Un contre-la-montre plus riche où postures et gestion des relances seront les clés de la victoire.

Une IA plus réaliste qui n'hésitera pas à saisir toutes les opportunités d'attaque.

Le "vrai" Tour de France quant à lui, a été reporté, tout comme Roland Garros en septembre prochain, puisqu'il se déroulera (a priori), du 29 août au 20 septembre prochain, de mémoire.