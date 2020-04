Super Dragon Ball Heroes : Beerus se met en danger dans un nouvel épisode promotionnel

La promotion de la Big Bang Mission de Super Dragon Ball Heroes continue au Japon. Après la diffusion du premier épisode animé spécial il y a un mois, Bandai Namco Entertainment vient de mettre en ligne la suite de cette mini-série promotionnelle.

L'Épisode 2 de Super Dragon Ball Heroes : Big Bang Mission est donc désormais en ligne et nous vous proposons de le regarder ci-dessus. Dans ce nouvel épisode, les choses commencent par un affrontement entre Goku, Vegeta, Trunks et Beerus sous l'oeil des Guerriers Z et de l'ensemble des Dieux de la Destruction.

L'arrivée de Goku et Vegeta Xeno ainsi qu'une crise touchant l'ensemble des univers interrompt cependant ce combat. Rapidement, et comme il était possible de s'y attendre, il apparaît que Fu (accompagné d'un mystérieux oiseau) est derrière cette énième crise dans le monde merveilleux de Dragon Ball. Alors que les choses semblent diablement mal engagées pour le héros, Beerus va se sacrifier pour permettre aux héros de gagner un peu de temps.

On vous laisse découvrir ça dans l'épisode ci-dessus. Pour rappel, la Big Bang Mission est la dernière campagne de Super Dragon Ball Heroes actuellement jouable sur les bornes d'Arcade nipponnes.