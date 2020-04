Final Fantasy VII Remake : Une vidéo suggère-t-elle une version PC ?

Final Fantasy VI Remake est disponible sur PS4 depuis ce vendredi 10 avril, et pour l'instant rien ne laisse présager d'une sortie sur un autre support. Sauf la vidéo ci-dessus qui laisse paraître un "indice" intéressant.

Dans la vidéo déjà passée sur Gameblog ce jour, et dans laquelle Yoshinori Kitase, le producteur de ce remake et accessoirement réalisateur de l'original, s'exprime pour s'adresser directement à la communauté. Et il se trouve que dans les divers extraits on peut y voir la mention "Gameplay captured on PC".

Attention cela n'officialise PAS un portage sur cet engin infernal, mais étant donné l'arrivée récente de jeux de la saga Square Enix sur PC comme Final Fantasy XV il y a quand même des doutes. Notons aussi que les jeux sont évidemment développés sur PC avant d'être portés sur console mais cette indication reste tout de même assez mystérieuse.

D'autant qu'il n'y a jamais vraiment eu de mention stricte sur le fait qu'il s'agisse d'une exclusivité PS4.