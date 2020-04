Catherine Full Body : 6 vidéos pour présenter la version Switch, avec amour

Si le confinement amène certains couples à s'en donner plus qu'à coeur joie, pour d'autres, la période est synonyme de ceinture, et ce malgré les kilos qui s'accumulent. Heureusement, au bout du tunnel, les plus affamés pourront se jeter avec appétit et volupté sur Catherine : Full Body, oui, mais sur Switch.

La version revue et augmentée des aventures du pauvre Vincent Brooks s'invitera comme vous le savez déjà sur la plus transportable des consoles à l'été prochain. Le brave type qui n'avait rien demandé à personne va brutalement être extirpé de sa paisible existence par une compagne désireuse de se marier et de se reproduire au plus vite, alors même qu'une irrésistible tentatrice vient semer la zizanie dans sa vie sexuelle et sentimentale.

Atlus vient ainsi de se fendre de pas moins de six vidéos pour introduire ce quadrilatère amoureux, composé du pauvre Vince, de sa compagne castratrice Katherine (avec un K), de l'irrésistible Catherine (avec un C), et de sa nouvelle voisine Rin (sans K/Cathe devant), le tout en version originale.

Faites tout de même attention avec votre libido : Catherine Full Body n'est attendu que pour le 7 juillet 2020, mais sur Switch.