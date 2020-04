Animal Crossing New Horizons : Un joueur recréé la map d'A Link to the Past, la vidéo

Si les marchés boursiers attestent en ce moment d'une volatilité certaine et défont parfois des fortunes, l'élite financière d'Animal Crossing : New Horizons ayant misé sur la valeur sûre du navet se porte fort bien, merci pour elle.

À voir aussi : TEST de Animal Crossing New Horizons Switch : La grande évasion ?

Vous le savez aussi bien que nous : dans Animal Crossing, tous vos rêves matérialistes les plus fous peuvent devenir réalité. Et encore, notre petite Ève vient tout juste de rejoindre ce monde enjoué et coloré, qui devrait donc très bientôt basculer dans le chaos le plus total. En attendant, les esprits créatifs s'en donnent à coeur joie, à l'instar du joueur VaynMaanen, qui s'est modestement lancé dans une reproduction du monde d'A Link to the Past. Rien que ça.

Comme vous pouvez le découvrir dans notre galerie d'images et via la vidéo en forme d'interview réalisée par GameXplain, le souci du détail est certain, et l'habillage sonore réalisé pour l'occasion ne fait que renforcer l'ambiance qui se dégage de cette île qui aura demandé une trentaine d'heures de travail. Et comme le précise VaynMaanen, son travail est loin d'être terminé, puisque de nombreux éléments restent pour le moment temporaires, en attendant de trouver de nouvelles idées afin de répliquer et de rendre hommage à l'un des plus grands jeux de la Super Famicom.

Les villageois sont par exemple tous regroupés dans la réplique du Village Cocorico, et cet architecte joue également sur les cépages de certains arbres pour délimiter visuellement des zones. Plutôt classe, non ?