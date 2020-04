Yooka-Laylee and the Impossible Lair : Une mise à jour pour le rendre moins "impossible" se prépare

Autrefois faiseur de roi, le genre de la plate-forme 2D a progressivement cédé du terrain à bon nombre de genres, pour faire le bonheur de la scène indépendante, et de ses expérimentations plus ou moins alambiquées, ou de ses respectueux hommages.

Et parmi cette dernière catégorie, les fans de la mythique trilogie Donkey Kong Country auront vraisemblablement jeté leur dévolu sur un certain Yooka-Laylee and the Impossible Lair, sorti à l'automne 2019 après un premier opus en forme de Banjo-Kazooie-like.

Et comme pour une certaine préparation fromagère, le titre se veut aussi clair qu'explicite, puisque nos deux héros colorés partiront cette fois à l'assaut du "Donjon Impossible", un niveau aussi velu que long, accessible d'entrée de jeu, et qui demandera de bien nombreux essais avant d'entre voir le bout.

Mais tout ceci sera peut-être bientôt de l'histoire ancienne, car le développeur PlayTonic proposera très bientôt une nouvelle mise à jour destinée à faire de ce niveau retors le "Not So Impossible Lair". Des checkpoints seront en effet ajoutés pour les joueurs désirant faire une petite pause, qui enregistrera le nombre d'Abeilles que vous serez parvenus à conserver jusque là. Pour rappel, les Abeilles se récoltent en terminant les stages classiques du jeu, et s'entendent comme autant de vies pour survivre à l'ultime épreuve. Oui, comme dans The End is Nigh, tout à fait.

Ce n'est pas tout, puisque les esgourdes nostalgiques pourront également se délecter d'une bande-son chiptune aux accents 8-bits pour tous les niveaux du jeu, de quoi donner l'envie à certains d'y replonger une tête.

Cette mise à jour est attendue pour le 14 avril prochain aux dires de PlayTonic. Yooka-Laylee and the Impossible Lair est quant à lui disponible sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.