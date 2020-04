Resident Evil Resistance : Capcom évoque son calendrier d'ajout de contenus

Pour imposer un jeu en ligne sur la durée et lui donner une chance de se constituer une communauté d'utilisateurs, il faut lui ajouter du contenu (intéressant) régulièrement. Capcom en a bien conscience et il compte mettre à jour Resident Evil Resistance régulièrement.

Capcom vient de s'exprimer, via le compte Twitter officiel de Resident Evil, au sujet des mises à jour à venir de Resident Evil Resistance en postant sa "feuille de route" pour ce dernier. Comme prévu, la prochaine mise à jour, prévue pour le 17 avril prochain, ajoutera Jill Valentine comme Survivante jouable.

Brave survivors and sinister masterminds: Take a peek at our Resident Evil Resistance title roadmap.



Jill Valentine will be available as a survivor starting April 17th, but rest assured that more content is coming over the next few months! pic.twitter.com/wxdWyBy7G4