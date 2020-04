Epic Games Store : Le prochain jeu gratuit va tout faire péter, mais pour une cause juste

C'est fou ce qu'on peut en terminer des jeux, lorsque le temps ne manque pas. En revanche, l'argent ne coulant pour ainsi dire plus à flots, la perspective de se repaître sur le plan vidéoludique pour pas un rond s'avère plus que jamais une question de survie, et d'équilibre mental.

Et pour satisfaire ces besoins que l'on aurait bien du mal à placer sur la pyramide de Maslow, on peut toujours compter sur la fournée hebdomadaire de titres gratuits disponibles via l'Epic Games Store. Ouf.

Si les enquêteurs et apprenti-Icare peuvent toujours profiter de la disponibilité de Sherlock Holmes : Crimes and Punishments et Close to the Sun, téléchargeables sans frais jusqu'au 16 avril, il semble que l'heure soit déjà au renouvellement des générations. Et finalement, a-t-on déjà fait plus efficace pour se changer les idées que de tout faire péter sans jamais avoir à réfléchir aux conséquences de ses actes ? Votre serviteur aurait bien quelques suggestions à ce sujet, mais tout le monde s'en fiche.

Hasard du calendrier ou habile manoeuvre d'Epic ? Toujours est-il que Just Cause 4 et Wheels of Aurora seront tous les deux disponibles gratuitement dès le 16 avril à 17h, et jusqu'au 23 de ce même mois. Comme le ferait remarquer un vieux joueur de Counter-Strike : "Ça va péter".