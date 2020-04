Cyberpunk 2077 : Les versions 100% Next-Gen arriveront plus tard

Prévu sur PC ainsi que sur PS4 et Xbox One, Cyberpunk 2077 sera, sait-on depuis le début de l'année, boosté sur Xbox Series X (Cyberpunk 2077 : La version Xbox Series X confirmée et compatible Smart Delivery). Mais pas dès le lancement.

Cyberpunk 2077 fera partie du programme Smart Delivery, qui verra les possesseurs d'un jeu Xbox One ne pas être forcés à repasser à la caisse pour en profiter dans les meilleures conditions sur Xbox Series X.

Dans un entretien avec les investisseurs de CD Projekt RED, son vice-président du développement commercial, Michal Nowakowski, est revenu sur la disponibilité au lancement de la Xbox Series d'une version améliorée de ce RPG très attendu.

En abordant l'angle cross-gen :

Concernant la console de Microsoft, comme je l'ai mentionné, nous avons confirmé la mise à jour et la disponibilité cross-gen, signifiant que vous pourrez y jouer dès le départ sur Next-Gen. Cependant, pour ce qui est d'une version totalement Next-Gen, cela arrivera plus tard. Nous n'avons pas annoncé quand et je n'ai aucun commentaire à apporter à ce sujet. Mais un patch sera disponible pour tous ceux qui ont acheté la version Xbox One, dès le départ - une fois qu'elle sera en ligne, ils pourront le télécharger gratuitement. Il s'agit de l'annonce officielle que nous avons faite et, une fois encore, je ne peux pas vraiment commenter la politique des constructeurs avant qu'ils n'en parlent officiellement.

Quid de la PS5 ? Nowakowski botte en touche :

Il n'y a aucune annonce officielle à ce sujet du côté de PlayStation, je ne peux rien confirmer ou infirmer. C'est à PlayStation de répondre à ces interrogations et nous serons heureux de les commenter, mais on ne peut pas prendre les devants.

Une manière de suggérer que la possibilité d'un système équivalent au Smart Delivery est envisagé pour la PS5 ? Ou de préparer à l'obligation de repayer le même jeu deux fois ? Sortez vos boules de cristal, les amis.

Cyberpunk 2077 sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 17 septembre 2020.

