Cannibal Holocaust va proposer une suite en jeu vidéo intitulé... Cannibal

Du haut de ses 80 printemps, le réalisateur italien Ruggero Deodato alias Monsieur Cannibal derrière la trilogie... Cannibal (et notamment le très connu Cannibal Holocaust) va continuer ses histoires cette fois non pas au cinéma mais via une adaptation en jeu vidéo avec un certain... Cannibal. Eh oui.

Il n'y aura pas de quatrième film Cannibal pour faire suite à l'actuel trilogie de Ruggero Deodato mais un jeu narratif interactif réalisé par Fantastico Studio. Le jeu devrait nous emmener non pas en Amazonie mais à Borneo.

L'histoire sera écrite par Deodato en personne et le tout sera illustré par les dessins de Solo Macello. Une histoire qui risque bien de ne pas être très PETA friendly ou même politiquement correct. Souvenez-vous qu'à l'époque de la sortie du film Cannibal Holocaust le réalisateur avait dû prouver que les acteurs n'étaient pas réellement morts. Et que des animaux (dont des tortues) avaient été tuées pour plus de réalisme.

Simulacre d'une découpe de carcasse humaine, castration, amputation, viol, empalement... Voilà la genre de scènes que l'on peut trouver dans les différents films et que l'on risque bien de trouver dans le jeu narratif.

La sortie de Cannibal est annoncée pour le mois de novembre 2020 sur PS4, Xbox One, Switc et PC.