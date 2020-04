Grounded : Obisidian pense aux arachnophobes

De sortie lors du dernier Inside Xbox pour révéler la date son arrivée en accès anticipé, le prochain jeu d'Obsidian promet de riches heures de survie face à toutes sortes de bébêtes volantes et rampantes. Problème : certaines d'entre elles pourraient un peu trop incommoder une partie du public...

À voir aussi : Inside Xbox : Grounded entrera en Early Access cet été

Grounded vous fait de l'oeil. Vous avez déjà hâte de plonger dans cette expérience vous ramenant à la taille d'un petit pois qui sera, avec ses amis, dans l'obligation de faire preuve de malice pour survivre aux assauts des insectes peuplant un jardin devenu une gigantesque prison.

Mais il est une chose qui freine vos ardeurs : parmi vos ennemis, il y a des araignées. Et la vue d'une de ces prédateurs velus et parfois venimeux vous fait irrémédiablement paniquer. Même dans votre écran, même s'il s'agit de virtuel. Alors si vous devez en croiser des spécimens qui font deux fois votre taille...

Obsidian a heureusement pensé à tous les arachnophobes intéressés par un titre qui rappelle Chéri, j'ai rétréci les gosses, comme on a pu l'apprendre sur Twitter.

Good news for you, @TheRealKoding - the @GroundedTheGame team is implementing an arachnophobia mode to help with those who aren't fans of spiders and still want to enjoy the game! https://t.co/uhlnk4QBs4