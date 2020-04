Fallout 76 Wastelanders : Voici la prochaine extension majeure du jeu, dispo bientôt

Wastelanders, dernière extension en date de Fallout 76, arrive avec sa date de sortie et une vidéo ramenarde. ll s'agit là, selon Bethesda, de "la plus grande extension" du jeu depuis l'apparition de l'être humain sur Terre. Ou à peu de choses près.

À voir aussi : SONDAGE. Que pensez-vous de la DualSense, la manette de la PS5 ?

Bethesda Softworks dévoile donc la bande-annonce de lancement de Wastelanders, la plus grande extension de Fallout 76 depuis sa sortie.

Disponible gratuitement le 14 avril prochain sur PC, Xbox One et PS4, cette mise à jour majeure intégrera notamment l'arrivée de PNJ humains entièrement doublés, une nouvelle quête pour le Superviseur et la possibilité pour les joueurs de forger des alliances avec des factions adverses et de découvrir la vérité cachée dans les montagnes.

Fallout 76 sera également disponible sur Steam à cette même date.

L'extension Wastelanders permettra aux joueurs débutants comme vétérans de redécouvrir les Appalaches grâce à une nouvelle quête principale, des PNJs humains, de nouveaux choix, des compagnons, un système de réputation et bien plus encore. Les joueurs pourront en outre forger des alliances avec de nouvelles factions et percer les secrets de la Virginie-Occidentale, qu'ils jouent seuls ou en groupe avec des amis.

Fallout 76 est disponible depuis le 14 novembre sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Le titre sera également disponible sur Steam à partir du 14 avril.