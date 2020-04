Hellpoint décalé à plus tard cette année

JE vous l'avais dit ! Prévu initialement pour le 16 avril prochain, Hellpoint arrivera finalement au second trimestre de cette année, et même plus précisément, à la fin juin si j'ai bien compris entre les multiples lignes codées.

C'est une annonce somme toute classque désormais, qui vient d'être faite aujourd'hui par le développeur Cradle Games et l'éditeur tinyBuild. Ils ont en effet pris "la difficile décision de reporter la sortie d'Hellpoint", leur RPG façon Dark Souls dans un univers de science-fiction, dont le lancement sur PC et consoles était prévu pour avril 2020.

La sortie du jeu est donc désormais prévue pour la fin du deuxième trimestre 2020. Selon des infos indiscrètes, Cradle Games prévoit d'utiliser le temps de développement supplémentaire pour "intégrer les commentaires des joueurs qu'ils ont reçus suite au chapitre publié gratuitement, The Thespian Feast.

Cradle Games et tinyBuild ont également publié une nouvelle bande-annonce, axée sur le protagoniste du jeu, l'humain artificiel imprimé en 3D connu sous le nom de The Spawn.

Matt Boudreau, directeur de la création chez Cradle Games a déclaré ceci :

Au vu des événements sans précédent auxquels le monde est confronté, nous avons été contraints de reporter le lancement du jeu. Nous avons l'intention d'utiliser le temps de développement supplémentaire non seulement pour peaufiner le jeu, mais aussi pour tenir compte des commentaires que nous avons recueillis et faire de Hellpoint une expérience de jeu encore meilleure ! La communauté a été très enthousiaste et à fait de nombreux retours.