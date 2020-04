Just Dance 2020 veut faire bouger les joueurs durant le confinement, avec ou sans console

Dans le but d'encourager les joueurs à rester actifs chez eux malgré le confinement qui durera encore au moins 1 mois, Ubisoft annonce une série d'initiatives prises avec Just Dance 2020 : les joueurs pourront danser chez eux, avec ou sans console. Eh oui, les enfants.

En effet, les détenteurs de Just Dance 2020 vont bénéficier d'un mois gratuit de Just Dance Unlimited et pouvoir profiter d'un catalogue de plus de 500 chansons additionnelles.

Mieux encore : comme annoncé par Ubisoft, les joueurs ne possédant pas de console peuvent se rendre sur la page Youtube officielle de Just Dance pour avoir accès à de nombreuses playlists.

De Just Dance Kids à Just Get Fit, en passant par une playlist dédiée à Katy Perry, les joueurs pourront danser sur de nombreuses chansons.

Enfin, ces playlists seront disponibles gratuitement sur la chaîne pendant un mois. Les joueurs pourront danser gratuitement sur une chanson par jour sur l'application Just Dance Now, disponible sur iOS App Store ou sur Google Play.

Eh bien dansez maintenant !