The Witcher 3 fait le point sur ses ventes, beaucoup de pièces pour votre Sorceleur !

Dans un document destiné aux investisseurs, le groupe CD Projekt a détaillé son activité en 2019, plutôt réussie. Et on pourra même, en regardant simplement les chiffres d'un RPG sorti en 2015, ne pas avoir peur de dire "breathtaking".

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : CD Projekt confirme la sortie au mois de septembre malgré tout

Sorti sur Nintendo Switch le 15 octobre 2019, The Witcher III : Wild Hunt a, l'année passée, vécu sa meilleure vie, comme on dit. Le titre-phare de CD Projekt RED, pour lequel le regain d'intérêt s'est confirmé à la diffusion de la série Netflix, a dépassé les 28,3 millions d'exemplaires vendus dans le monde.

À ce chiffre somme toute respectable est adjoint la répartition des unités. D'abord par machine :

Environ 12,4 millions sur PC

Environ 10,8 millions sur PS4

Environ 4,3 millions sur Xbox One

Environ 0,7 million sur Nintendo Switch

On découvre ensuite la part entre le physique (18%) et le dématérialisé (82%). Enfin, il faut savoir que 37,2% des acquéreurs sont européens, 27,9% des asiatiques et 25,6% des américains.

Plus de cinq ans après sa sortie sur PS4, Xbox One et PC,, la dernière aventure de Geralt de Riv va donc très bien. Et on comprend que cela puisse motiver le studio à revenir à cet univers, avec l'aval du romancier Andrzej Sapkowski, dans les années à venir...

Mais bon, d'abord, Cyberpunk 2077 pour le 17 septembre prochain sur PS4, PC, Xbox One et Google STADIA. Merci.