STADIA Pro gratuit pendant 2 mois à compter de ce 8 avril

Avec le confinement qui nous est tombé sur le coin de la tronche depuis le 17 mars dernier à cauce de l'inconscience de l'être humain, Google a décidé de rendre gratuit son service de jeu en streaming, durant 2 mois à compter de ce jour.

En effet, en cette période de confinement, STADIA a décidé d'avancer la date de disponibilité de la version gratuite de Stadia afin de proposer au plus grand nombre un accès à ses jeux vidéo d'ores et déjà proposés sur sa plateforme.

Or donc, à partir d'aujourd'hui, et "progressivement au cours des 48 prochaines heures" nous dit-on, il sera possible d'accéder gratuitement à Stadia, dans les 14 pays où Stadia Pro est disponible. L'inscription ouvrira pour tous l'accès à deux mois gratuits à Stadia Pro avec un accès immédiat à neuf jeux, dont GRID, Destiny 2 : The Collection et Thumper.

De nombreux autres jeux pourront être achetés sur la boutique Stadia et resteront dans votre bibliothèque même si vous vous désabonnez. Bon à savoir : si vous êtes déjà abonné à Stadia Pro, les deux prochains mois ne seront pas facturés. À l'issue de ces deux mois, l'abonnement à Stadia Pro passera à 9,99 € par mois qui vont seront automatiquement prélevés, mais vous pourrez d'ici là vous désabonner à tout moment.

Sachez toutefois qu'en raison du très grand nombre de gens restant chez eux, Google a décidé de réduire quelque peu sa qualité, avec une résolution par défaut de l'écran qui passe de 4K à 1080p. Tout le monde ne sera pas fotcément impacté, mais voilà qui est dit.

